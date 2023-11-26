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  4. Виталий РОМАН: «Ни одна команда не может всегда побеждать»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 20:38 |
380
0

Виталий РОМАН: «Ни одна команда не может всегда побеждать»

Игрок «Руха» – о поражении от «Динамо» в рамках 15-го тура УПЛ

26 ноября 2023, 20:38 |
380
0
Виталий РОМАН: «Ни одна команда не может всегда побеждать»
ФК Рух. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман дал свой комментарий после поражения от «Динамо» (0:2) в чемпионате Украины.

«Ни одна команда не может всегда побеждать. К сожалению, у нас не сложилась игра в матче с «Динамо». Мы планировали совсем иначе действовать на поле, но пропустили два гола и в конце концов проиграли. Впрочем, футболисты поддержали друг друга – двигаемся дальше.

В первом тайме команда еще создавала моменты, но во второй половине матча «Динамо» взяло игру под свой контроль. Они не дали нам создать ни одного момента, мы не могли даже убежать в контратаку», – поделился Роман с официальным клубным сайтом.

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Виталий Роман Рух Львов Динамо Киев Динамо - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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