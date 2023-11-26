Виталий РОМАН: «Ни одна команда не может всегда побеждать»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман дал свой комментарий после поражения от «Динамо» (0:2) в чемпионате Украины.

«Ни одна команда не может всегда побеждать. К сожалению, у нас не сложилась игра в матче с «Динамо». Мы планировали совсем иначе действовать на поле, но пропустили два гола и в конце концов проиграли. Впрочем, футболисты поддержали друг друга – двигаемся дальше.

В первом тайме команда еще создавала моменты, но во второй половине матча «Динамо» взяло игру под свой контроль. Они не дали нам создать ни одного момента, мы не могли даже убежать в контратаку», – поделился Роман с официальным клубным сайтом.