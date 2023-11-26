ДИДЫК – о поражении от Динамо: «Все игроки поддержали друг друга»

Защитник «Руха» Роман Дидык прокомментировал матч против киевского «Динамо», в котором львовяне потерпели поражение – 0:2.

«Жаль, что сегодня так сыграли. В первом тайме у меня и у Богдана Слюбика были свои моменты, но не реализовали их. Это футбол – нужно сделать выводы и двигаться дальше. Молодая команда ошиблась – это нормальное явление. В коллективе здоровая атмосфера, в раздевалке все игроки поддержали друг друга.

Конечно, команда немного истощена на этой дистанции сезона, но мы обязаны добиться положительного результата в следующих двух матчах перед зимней паузой в чемпионате», – сказал Дидык.

Отметим, что после 15-ти туров «Рух» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.