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  4. ДИДЫК – о поражении от Динамо: «Все игроки поддержали друг друга»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 20:26 |
438
0

ДИДЫК – о поражении от Динамо: «Все игроки поддержали друг друга»

Защитник «Руха» прокомментировал матч 15-го тура в Киеве

26 ноября 2023, 20:26 |
438
0
ДИДЫК – о поражении от Динамо: «Все игроки поддержали друг друга»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник «Руха» Роман Дидык прокомментировал матч против киевского «Динамо», в котором львовяне потерпели поражение – 0:2.

«Жаль, что сегодня так сыграли. В первом тайме у меня и у Богдана Слюбика были свои моменты, но не реализовали их. Это футбол – нужно сделать выводы и двигаться дальше. Молодая команда ошиблась – это нормальное явление. В коллективе здоровая атмосфера, в раздевалке все игроки поддержали друг друга.

Конечно, команда немного истощена на этой дистанции сезона, но мы обязаны добиться положительного результата в следующих двух матчах перед зимней паузой в чемпионате», – сказал Дидык.

Отметим, что после 15-ти туров «Рух» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Роман Дидык Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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