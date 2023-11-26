Испания26 ноября 2023, 18:03 |
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Лунин – в основе Реала на матч с Кадисом
Украинский голкипер выйдет с первых минут
26 ноября 2023, 18:03 |
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Сегодня, 26 ноября «Реал» в 14-м туре испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Кадисом». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч. Его конкурент по позиции, Кепа Аррисабалага, еще не восстановился после травмы.
Состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Модрич, Беллингем, Вальверде, Браим Диас, Хоселу
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