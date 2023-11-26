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  4. Лунин – в основе Реала на матч с Кадисом
Испания
26 ноября 2023, 18:03 |
376
0

Лунин – в основе Реала на матч с Кадисом

Украинский голкипер выйдет с первых минут

26 ноября 2023, 18:03 |
376
0
Лунин – в основе Реала на матч с Кадисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 26 ноября «Реал» в 14-м туре испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Кадисом». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч. Его конкурент по позиции, Кепа Аррисабалага, еще не восстановился после травмы.

Состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Модрич, Беллингем, Вальверде, Браим Диас, Хоселу

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кадис Ла Лига стартовые составы чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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