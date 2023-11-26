Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 26 ноября 2023, 16:11
1108
4
ВИДЕО. Кабаев забил свой первый гол за Динамо
Хавбеку понадобилось 36 матчей
26 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 26 ноября 2023, 16:11
1108
4
Сегодня «Динамо» Киев в матче 15-го тура УПЛ дома играет с «Рухом». После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0.
Второй гол «Динамо» на 44-й минуте забил Владислав Кабаев. Для него это первый гол за «Динамо».
Для того, чтобы забить первый гол за киевлян, 28-летнему полузащитнику понадобилось 36 матчей. На его счету уже есть четыре голевые передачи, одна из которых – в нынешнем сезоне.
Кабаев выступает за «Динамо» Киев с августа 2022 года.
Видео гола Кабаева смотрите здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 26 ноября 2023, 13:59 6
Состоялась первая личная гонка нового сезона Кубка мира
Футбол | 25 ноября 2023, 17:40 36
В клубе недовольны работой многих арбитров
Футбол | 26.11.2023, 14:53
Футбол | 25.11.2023, 16:48
Футбол | 25.11.2023, 21:55
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Ну забил 1 гол в 36 играх настоящий бомбардир.
Легенда
Ну і де ж відео?
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2023, 13:39 10
25.11.2023, 14:10 5
24.11.2023, 16:08 4
24.11.2023, 17:38 2
25.11.2023, 14:45 3
24.11.2023, 20:39 3
25.11.2023, 23:31 5