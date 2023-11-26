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  4. ВИДЕО. Кабаев забил свой первый гол за Динамо
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 26 ноября 2023, 16:11
1108
4

ВИДЕО. Кабаев забил свой первый гол за Динамо

Хавбеку понадобилось 36 матчей

26 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 26 ноября 2023, 16:11
1108
4
ВИДЕО. Кабаев забил свой первый гол за Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Сегодня «Динамо» Киев в матче 15-го тура УПЛ дома играет с «Рухом». После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0.

Второй гол «Динамо» на 44-й минуте забил Владислав Кабаев. Для него это первый гол за «Динамо».

Для того, чтобы забить первый гол за киевлян, 28-летнему полузащитнику понадобилось 36 матчей. На его счету уже есть четыре голевые передачи, одна из которых – в нынешнем сезоне.

Кабаев выступает за «Динамо» Киев с августа 2022 года.

Видео гола Кабаева смотрите здесь.

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Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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prorok
Ну забил 1 гол в 36 играх настоящий бомбардир.
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+1
Перець
Легенда
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0
Spaceman
Ну і де ж відео?
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