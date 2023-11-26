ВИДЕО. Кабаев забил свой первый гол за Динамо

Сегодня «Динамо» Киев в матче 15-го тура УПЛ дома играет с «Рухом». После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0.

Второй гол «Динамо» на 44-й минуте забил Владислав Кабаев. Для него это первый гол за «Динамо».

Для того, чтобы забить первый гол за киевлян, 28-летнему полузащитнику понадобилось 36 матчей. На его счету уже есть четыре голевые передачи, одна из которых – в нынешнем сезоне.

Кабаев выступает за «Динамо» Киев с августа 2022 года.

Видео гола Кабаева смотрите здесь.