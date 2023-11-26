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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:24
117
0

Богдан СЛЮБИК: «Мы каждый день готовились к матчу с Динамо»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

26 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:24
117
0
Богдан СЛЮБИК: «Мы каждый день готовились к матчу с Динамо»
УПЛ. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик рассказал о подготовке к матчу 15-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Как прошла пауза на матчи сборных? Насколько удалось сохранить физические кондиции?

– Мы не потеряли физическую форму, благодаря тому что тренировались каждый день и готовились к матчу против «Динамо».

– Впереди игра против «Динамо». Киевляне в этом сезоне нестабильны, но после отставки Луческу победили «Кривбасс». Как противодействовать этой команде сейчас?

– «Динамо» в любом сезоне показывает хорошую игру. Это гранд украинского футбола, нужно бороться до последней минуты матча. Возможно, именно тогда получим результат, которого ожидаем

– В детстве и юности каждый из нас смотрел матчи «Динамо». Какой из них тебе запомнился больше всего?

– Я много матчей в детстве пересматривал. Скажу, что особенно запомнилась игра, в которой они обыграли «Эвертон» в плей-офф Лиги Европы.

– Этим матчем «Рух» завершает первый круг чемпионата. Если глобально: насколько ты доволен выступлениями команды в первой половине чемпионата?

– Эта игра будет очень важна для нас, поэтому нам каждому нужно отдать все силы. Поэтому сейчас все мысли сконцентрированы именно на встрече с «Динамо».

– Как адаптироваться к игре при температуре 0 градусов?

– Немного тяжело, особенно когда ноги замерзают. Но нужно привыкать, все играют в таких условиях поэтому никаких отговорок не буду искать.

Игра пройдет 26 ноября в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Богдан Слюбик
Источник УПЛ
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