Богдан СЛЮБИК: «Мы каждый день готовились к матчу с Динамо»
Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик рассказал о подготовке к матчу 15-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
– Как прошла пауза на матчи сборных? Насколько удалось сохранить физические кондиции?
– Мы не потеряли физическую форму, благодаря тому что тренировались каждый день и готовились к матчу против «Динамо».
– Впереди игра против «Динамо». Киевляне в этом сезоне нестабильны, но после отставки Луческу победили «Кривбасс». Как противодействовать этой команде сейчас?
– «Динамо» в любом сезоне показывает хорошую игру. Это гранд украинского футбола, нужно бороться до последней минуты матча. Возможно, именно тогда получим результат, которого ожидаем
– В детстве и юности каждый из нас смотрел матчи «Динамо». Какой из них тебе запомнился больше всего?
– Я много матчей в детстве пересматривал. Скажу, что особенно запомнилась игра, в которой они обыграли «Эвертон» в плей-офф Лиги Европы.
– Этим матчем «Рух» завершает первый круг чемпионата. Если глобально: насколько ты доволен выступлениями команды в первой половине чемпионата?
– Эта игра будет очень важна для нас, поэтому нам каждому нужно отдать все силы. Поэтому сейчас все мысли сконцентрированы именно на встрече с «Динамо».
– Как адаптироваться к игре при температуре 0 градусов?
– Немного тяжело, особенно когда ноги замерзают. Но нужно привыкать, все играют в таких условиях поэтому никаких отговорок не буду искать.
Игра пройдет 26 ноября в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:00.
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