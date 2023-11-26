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26 ноября 2023, 14:36 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:29
1217
0

ВИДЕО. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии

Легендарный вратарь добивается успехов в другом виде спорта

26 ноября 2023, 14:36 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:29
1217
0
ВИДЕО. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Чех

Легендарный чешский вратарь Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2021 году в 39-летнем возрасте. Однако Чех не ушел из большого спорта, а начал карьеру хоккеиста в чемпионате Англии.

Чеху играл поочередно в четвертом, третьем и втором дивизионах чемпионата Англии. Вчера же 41-летний вратарь дебютировал в элитном дивизионе в составе «Белфаст Джайнтс» против «Глазго Клан».

Он вышел на замену при счете 5:1 в пользу своей команды после того, как фанаты на трибунах скандировал «Мы хотим Чеха».

Таким образом, Петр Чех установил уникальное достижение. Он стал первым спортсменом в истории, кто сыграл в элитных дивизионах Англии и по футболу, и по хоккею. На его счету 443 матча в АПЛ.

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Петр Чех хоккей видео
Источник Sport.ua
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