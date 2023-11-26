Вячеслав РЯБОВ: «Минай – как раненый зверь. Им нечего терять»

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал победу над «Минаем» (1:0) в матче 15-го тура УПЛ.

– Вячеслав, поздравляем с первым матчем в этом сезоне в стартовом составе! Как прошла игра?

– Эмоции только самые лучшие. Очень доволен, что мы сумели победить в таком тяжелом матче. Получили такие необходимые для нас три зачетных пункта. Тренеры настраивали нас на то, что игра будет тяжелой. «Минай» – как раненый зверь, им было нечего терять. Они отдали на поле максимум сил, этого мы и ожидали. Да, где-то первый тайм в нашем исполнении был лучше, чем второй, но, главное пока, что есть победа, и есть результат.

– К тому же, команда одержала «сухую» победу, что также очень важно для психологии. Согласен?

– Конечно, приятно, что удалось сыграть «на ноль». Двигаемся дальше, все будет хорошо, все будет «Кривбасс». Ведь «Кривбасс» – это мы!

Благодаря этой победе «Кривбасс» возглавил турнирную таблицу УПЛ. Криворожская команда набрала 30 очков в 15 матчах – столько же зачетных пунктов у «Днепра-1», который, к тому же, имеет игру в запасе.