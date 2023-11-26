Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав РЯБОВ: «Минай – как раненый зверь. Им нечего терять»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 15:23 |
79
0

Вячеслав РЯБОВ: «Минай – как раненый зверь. Им нечего терять»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Минаем»

26 ноября 2023, 15:23 |
79
0
Вячеслав РЯБОВ: «Минай – как раненый зверь. Им нечего терять»
ФК Кривбасс. Вячеслав Рябов

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал победу над «Минаем» (1:0) в матче 15-го тура УПЛ.

– Вячеслав, поздравляем с первым матчем в этом сезоне в стартовом составе! Как прошла игра?

– Эмоции только самые лучшие. Очень доволен, что мы сумели победить в таком тяжелом матче. Получили такие необходимые для нас три зачетных пункта. Тренеры настраивали нас на то, что игра будет тяжелой. «Минай» – как раненый зверь, им было нечего терять. Они отдали на поле максимум сил, этого мы и ожидали. Да, где-то первый тайм в нашем исполнении был лучше, чем второй, но, главное пока, что есть победа, и есть результат.

– К тому же, команда одержала «сухую» победу, что также очень важно для психологии. Согласен?

– Конечно, приятно, что удалось сыграть «на ноль». Двигаемся дальше, все будет хорошо, все будет «Кривбасс». Ведь «Кривбасс» – это мы!

Благодаря этой победе «Кривбасс» возглавил турнирную таблицу УПЛ. Криворожская команда набрала 30 очков в 15 матчах – столько же зачетных пунктов у «Днепра-1», который, к тому же, имеет игру в запасе.

По теме:
Богдан СЛЮБИК: «Мы каждый день готовились к матчу с Динамо»
Тренерам клубов УПЛ и Первой лиги предстоит продлить лицензии
Матч Александрия – Оболонь перенесен из-за погодных условий
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Минай Минай - Кривбасс Вячеслав Рябов
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла предложит новый контракт ветерану команды
Футбол | 26 ноября 2023, 10:03 0
Ворскла предложит новый контракт ветерану команды
Ворскла предложит новый контракт ветерану команды

Футболист в полтавском клубе — с 2010 года

У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Футбол | 26 ноября 2023, 08:52 6
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт

Испанец и уругваец поддались эмоциям

«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Бокс | 25.11.2023, 16:27
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
Футбол | 26.11.2023, 13:26
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Футбол | 25.11.2023, 23:31
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
24.11.2023, 14:07 42
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
25.11.2023, 19:35 5
Футбол
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
25.11.2023, 13:39 10
Футбол
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
24.11.2023, 16:08 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем