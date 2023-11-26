Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 14:18 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:19
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Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 15-м туре УПЛ
26 ноября 2023, 14:18 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:19
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Сегодня, 26 ноября «Александрия» в матче 15-го тура УПЛ примет «Оболонь». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Шулянский, Плакса, Джевани, Копина, Смирный, Шостак, Погорилый
«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Приймак, Мороз, Черненко, Суханов, Тарануха
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