Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 ноября «Александрия» в матче 15-го тура УПЛ примет «Оболонь». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Шулянский, Плакса, Джевани, Копина, Смирный, Шостак, Погорилый

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Приймак, Мороз, Черненко, Суханов, Тарануха