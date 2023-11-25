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Чемпионат Украины
Александрия
26.11.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 21:11 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:19
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Александрия – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победить хотят обе команды, но шансы выше только у одной

25 ноября 2023, 21:11 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:19
33
0
Александрия – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 26 ноября, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Оболонь» из Киева. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Кривушкина из Харькова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Александрия

«Александрия» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 13-е место. В 14 матчах она набрала 13 очков. «Горожане» имеют в своем активе 3 победы при 4 ничьих, в семи встречах они проиграли.

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Подопечные Руслана Ротаня в предыдущем матче УПЛ добились победы. Они на своем поле переиграли «Верес» со счетом 1:0. Этот выигрыш прервал череду игр команды во всех турнирах из шести поединков без побед.

«Александрия» 26 сентября в матче Кубка Украины обыграла на выезде 1:0 «Рух». Далее у нее последовали поражение в УПЛ от «Динамо» (2:4), ничья 0:0 с ЛНЗ, домашнее поражение 0:1 от «Колоса» и ничья 0:0 с «Рухом». Затем было поражение в серии пенальти в Кубке от «Полесья» (0:0, пен. 3-4) и неудача в поединке чемпионата с «Днепром-1» (0:1).

Если брать в расчет исключительно показатели в домашних играх нынешнего сезона УПЛ, то «Александрия» имеет 9-й показатель – 10 очков в 7 поединках на своем поле (3 победы, 1 ничья, 3 поражение).

Оболонь

Киевская «Оболонь» в турнирной таблице УПЛ занимает 9-е место – аккурат перед «Александрией». У «пивоваров» 13 очков после 14 встреч, в которых было 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений.

На сегодня у киевлян имеется серия из четырех игр без побед. Они 8 октября дома переиграли 1:0 «Металлист 1925», после чего у них как засушило. Затем последовали поражения от «Зари» (2:4) и ЛНЗ (0:3), ничья 2:2 с «Рухом» и вновь неудача в поединке с «Ворсклой» (0:1).

В таблице УПЛ по успехам в гостевых матчах «Оболонь» занимает 11-ю позицию. У нее 7 выездных очков в 7 матчах (2 победы, 1 ничья, 4 поражения).

Статистика матчей

«Александрия» и «Оболонь» ранее между собой под эгидой УПЛ не встречались.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Савченко, Логинов, Копына, Шостак, Сигеев, Плакса, Джевани, Шулянский, Погорилый.

«Оболонь»: Кичак – Нагиев, Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман, Слободян, Приймак, Мороз, Тарануха, Суханов, Краснопир.

Прогноз на противостояние:

«Александрия» является фаворитом матча и, в принципе, должна свой статус подтвердить. Однако не стоит забывать о полосе матчей у «Оболони» без побед. Она должна мотивировать киевлян на свершения. Впрочем, вряд ли они смогут все желаемое воплотить в жизнь в полном объеме.

26 ноября, воскресенье

«Александрия» – «Оболонь»
Александрия. Стадион «Ника». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТВ, Vodafone TV
АЛЕКСАНДРИЯ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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