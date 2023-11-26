Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 14:06 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:49
1542
3
Динамо и Рух огласили составы на матч УПЛ
Команды сыграют в Киеве
26 ноября 2023, 14:06 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:49
1542
3
В Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 15:00 по киевскому времени начнется матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Динамо» и львовским «Рухом».
Стали известны составы команд на поединок.
«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Буяльский, Шепелев, Кабаев, Караваев, Бенито.
«Рух»: Герета – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Сапуга, Таллес, Соломон, Квасниця, Пастух.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Рух».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 ноября 2023, 12:03 0
The Athletic рассказывает о становлении клуба Довбика и Цыганкова
Теннис | 26 ноября 2023, 13:50 4
Украинки сыграют против команды Румынии
Бокс | 25.11.2023, 16:27
Футбол | 25.11.2023, 17:40
Футбол | 25.11.2023, 21:27
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
А что у Шапаренко?
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2023, 21:55 1
24.11.2023, 17:25 3
25.11.2023, 14:45 3
24.11.2023, 16:08 4
25.11.2023, 01:36 10
24.11.2023, 15:39 8
25.11.2023, 19:35 5