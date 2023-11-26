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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 14:06 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:49
1542
3

Динамо и Рух огласили составы на матч УПЛ

Команды сыграют в Киеве

26 ноября 2023, 14:06 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:49
1542
3
Динамо и Рух огласили составы на матч УПЛ
ФК Рух Львов

В Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 15:00 по киевскому времени начнется матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Динамо» и львовским «Рухом».

Стали известны составы команд на поединок.

«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Буяльский, Шепелев, Кабаев, Караваев, Бенито.

«Рух»: Герета – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Сапуга, Таллес, Соломон, Квасниця, Пастух.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Рух».

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Динамо Киев Динамо - Рух стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов
Источник Sport.ua
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ZANREGENT1993
А что у Шапаренко?
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