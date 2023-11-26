Иммобиле стал автором уникального рекорда Серии А

Вчера римский «Лацио» в матче 13-го тура Серии А «Лацио» на выезде проиграл «Салернитане» со счетом 1:2. Единственный гол команды Маурицио Сарри на 43-й минуте забил 33-летний лидер атак «Орлов» Чиро Иммобиле.

Это позволило форварду сборной Италии установить уникальный рекорд Серии А. Иммобиле стал первым игроком в истории чемпионатов Италии, кто забил 100 голов в выездных матчах.

Чиро Иммобиле забил больше половины своих голов в Серии А именно на выезде. Суммарно на его счету 198 голов в 334 матчах.