Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 13:19 |
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Иван ДИБАНГО: «Кривбасс действительно классно защищался»
Защитник «Кривбасса» – о победе над «Минаем»
26 ноября 2023, 13:19 |
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Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго прокомментировал победу 1:0 над «Минаем» в 15-м туре УПЛ:
«Мы очень счастливы, что сегодня победили. Это важная победа для нас и для нашего турнирного положения в чемпионате.
Да, «Минай» действительно классно защищался, особенно в первом тайме. Нам было трудно проходить их оборону. Мы не забили в первом тайме. А во втором уже имели не так много моментов, но, главное, что одного мяча хватило для победы».
«Кривбасс» на данный момент лидирует в турнирной таблице УПЛ.
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