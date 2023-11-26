Иван ДИБАНГО: «Кривбасс действительно классно защищался»

Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго прокомментировал победу 1:0 над «Минаем» в 15-м туре УПЛ:

«Мы очень счастливы, что сегодня победили. Это важная победа для нас и для нашего турнирного положения в чемпионате.

Да, «Минай» действительно классно защищался, особенно в первом тайме. Нам было трудно проходить их оборону. Мы не забили в первом тайме. А во втором уже имели не так много моментов, но, главное, что одного мяча хватило для победы».

«Кривбасс» на данный момент лидирует в турнирной таблице УПЛ.