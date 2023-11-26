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Испания
26 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 26 ноября 2023, 13:16
1664
0

ФОТО. Роналду сделал дорогой памятный подарок Винисиусу Жуниору

Португалец порадовал бразильца

26 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 26 ноября 2023, 13:16
1664
0
ФОТО. Роналду сделал дорогой памятный подарок Винисиусу Жуниору
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился фотографией футболки сборной Португалии с матча квалификации чемпионата Европы 2024 с Лихтенштейном (2:0), в котором Криштиану Роналду забил первый гол.

На форме нападающий «Аль-Насра» оставил автограф и написал: «Моему другу Винисиусу. Обнимаю».

Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду в этом году достиг отметки в 60+ результативных действий впервые с 2018-го.

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Впервые с 2018. У Роналду 60+ результативных действий за год
Криштиану Роналду Винисиус Жуниор фото
Источник ESPN
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