ФОТО. Роналду сделал дорогой памятный подарок Винисиусу Жуниору

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился фотографией футболки сборной Португалии с матча квалификации чемпионата Европы 2024 с Лихтенштейном (2:0), в котором Криштиану Роналду забил первый гол.

На форме нападающий «Аль-Насра» оставил автограф и написал: «Моему другу Винисиусу. Обнимаю».

Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду в этом году достиг отметки в 60+ результативных действий впервые с 2018-го.