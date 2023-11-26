Партнер Забарного по Борнмуту забил во всех пяти топ-чемпионатах Европы
Джастин Клюйверт повторил достижение Стевана Йоветича
Вчера «Борнмут» Ильи Забарного в 13-м туре АПЛ на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Под конец первого тайма своим первым голом в АПЛ отметился вингер «Борнмута» Джастин Клюйверт.
Таким образом, Клюйверт за свою карьеру забивал уже во всех пяти европейских топ-чемпионатах. Он стал вторым футболистом в 21-м веке, которому это удавалось. Первым был черногорский форвард Стеван Йоветич.
24-летний Клюйверт-младший забивал в Серии А за «Рому», в Бундеслиге – за «РБ Лейпциг», во французской Лиге 1 – за «Ниццу» и в испанской Ла Лиге за «Валенсию».
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