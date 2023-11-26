Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Форвард «Жироны» заявил, что испанцам не интересно, что происходит в Украине
26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик рассказал, как люди в Испании реагируют на войну в Украине, которую развязала россия:
«Люди в Испании забывают о войне в Украине. Они просто вообще не понимают, каково это. Мы общались, бывало. Им это неинтересно.
У нас (с Виктором Цыганковым) пару раз спрашивали в команде. Мы им показываем фото – первые пару минут они в шоке, дальше – идут бегать, как ни в чем не бывало, и уже не интересно», – заявил Артем.
Довбик также рассказал, кто по его мнению сможет завоевать трофей УПЛ 2023/24.
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