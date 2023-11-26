Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Испания
26 ноября 2023, 12:44 |
2683
5

Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине

Форвард «Жироны» заявил, что испанцам не интересно, что происходит в Украине

26 ноября 2023, 12:44 |
2683
5
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик рассказал, как люди в Испании реагируют на войну в Украине, которую развязала россия:

«Люди в Испании забывают о войне в Украине. Они просто вообще не понимают, каково это. Мы общались, бывало. Им это неинтересно.

У нас (с Виктором Цыганковым) пару раз спрашивали в команде. Мы им показываем фото – первые пару минут они в шоке, дальше – идут бегать, как ни в чем не бывало, и уже не интересно», – заявил Артем.

Довбик также рассказал, кто по его мнению сможет завоевать трофей УПЛ 2023/24.

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Источник Sportarena
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Комментарии 5
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umnuy2
а посмотришь новости украинские то с нами весь мир каждую секунду думает о нас
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+1
Максим Колісник
Нас теж Газа чи Ізраїль мало цікавлять, це нормальна людська реакція
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0
Олексій Коваль
Це природньо, мені теж пофіг як живе в Іспанії Довбик, в той час коли в Україні війна
Ответить
-3
Евгений Кожушко
А як мали б реагувати іспанці на нашу війну на думку Довбика? Плакати і по землі котиться?
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-3
AutumnBridge
Им даже арабо-израильская война по фиг, хотя это ближе к их телу и они на стороне Палестины.
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-4
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