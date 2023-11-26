Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине

26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик рассказал, как люди в Испании реагируют на войну в Украине, которую развязала россия:

«Люди в Испании забывают о войне в Украине. Они просто вообще не понимают, каково это. Мы общались, бывало. Им это неинтересно.

У нас (с Виктором Цыганковым) пару раз спрашивали в команде. Мы им показываем фото – первые пару минут они в шоке, дальше – идут бегать, как ни в чем не бывало, и уже не интересно», – заявил Артем.

Довбик также рассказал, кто по его мнению сможет завоевать трофей УПЛ 2023/24.