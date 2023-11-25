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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 22:47 |
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Довбик рассказал, кто по его мнению должен выиграть титул УПЛ 2023/24

Артем верит, что «Днепр-1» сумеет навязать борьбу «Шахтеру»

25 ноября 2023, 22:47 |
311
0
Довбик рассказал, кто по его мнению должен выиграть титул УПЛ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик, который летом перешел в Ла Лигу из «Днепра-1», рассказал, кто по его мнению сумеет выиграть титул УПЛ 2023/24:

«Думаю, бороться они будут, а вот возьмут ли чемпионство… Думаю, будет тяжело, потому что мы знаем, как «Шахтер» концовку выдает, в принципе, всегда стабильно. Поэтому я думаю, что чемпионство будет тяжело взять, но сразиться, думаю, они смогут.

Плюс новый тренер. Возможно, будут какие-то зимние трансферы. Я буду болеть за «Днепр-1», – сказал Довбик.

Ранее Артем также ответил на вопрос о том, стоит ли ждать его трансфер в «Манчестер Сити».

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Артем Довбик Днепр-1 Шахтер Донецк Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sportarena
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