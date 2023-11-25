Довбик рассказал, кто по его мнению должен выиграть титул УПЛ 2023/24

Украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик, который летом перешел в Ла Лигу из «Днепра-1», рассказал, кто по его мнению сумеет выиграть титул УПЛ 2023/24:

«Думаю, бороться они будут, а вот возьмут ли чемпионство… Думаю, будет тяжело, потому что мы знаем, как «Шахтер» концовку выдает, в принципе, всегда стабильно. Поэтому я думаю, что чемпионство будет тяжело взять, но сразиться, думаю, они смогут.

Плюс новый тренер. Возможно, будут какие-то зимние трансферы. Я буду болеть за «Днепр-1», – сказал Довбик.

Ранее Артем также ответил на вопрос о том, стоит ли ждать его трансфер в «Манчестер Сити».