Коноплянка – в ауте! ЧФР Клуж провел очередной матч без украинца

В 17-м туре чемпионата Румынии клуб ЧФР из Клужа, цвета которого защищает украинский вингер Евгений Коноплянка, выяснил отношения с командой УТА – аутсайдером сезона. Матч завершился вничью 0:0.

Украинца не оказалось даже в заявке ЧФР на игру. Это четвертый случай отсутствия Коноплянки в ростере коллектива из Клужа в пяти его последних матчах.

За это время Евгений провел на поле только 11 минут. Он вышел на замену в поединке 15-го тура против «Германнштадта» (3:1). В четырех других встречах Коноплянки в заявке ЧФР не было.

В целом Евгений Коноплянка отыграл в нынешнем сезоне 54 минуты в четырех матчах. Он находится в расположении ЧФР Клуж с июля этого года, перейдя на правах свободного агента.

Ранее президент клуба ЧФР Клуж Нелу Варга рассказал о ситуации с 34-летним Евгением Коноплянкой.