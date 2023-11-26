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  4. Коноплянка – в ауте! ЧФР Клуж провел очередной матч без украинца
Румыния
26 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:34
130
0

Коноплянка – в ауте! ЧФР Клуж провел очередной матч без украинца

Клуб Евгения сыграл против команды УТА в национальном чемпионате

26 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:34
130
0
Коноплянка – в ауте! ЧФР Клуж провел очередной матч без украинца
ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

В 17-м туре чемпионата Румынии клуб ЧФР из Клужа, цвета которого защищает украинский вингер Евгений Коноплянка, выяснил отношения с командой УТА – аутсайдером сезона. Матч завершился вничью 0:0.

Украинца не оказалось даже в заявке ЧФР на игру. Это четвертый случай отсутствия Коноплянки в ростере коллектива из Клужа в пяти его последних матчах.

За это время Евгений провел на поле только 11 минут. Он вышел на замену в поединке 15-го тура против «Германнштадта» (3:1). В четырех других встречах Коноплянки в заявке ЧФР не было.

В целом Евгений Коноплянка отыграл в нынешнем сезоне 54 минуты в четырех матчах. Он находится в расположении ЧФР Клуж с июля этого года, перейдя на правах свободного агента.

Ранее президент клуба ЧФР Клуж Нелу Варга рассказал о ситуации с 34-летним Евгением Коноплянкой.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу
Источник Sport.ua
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