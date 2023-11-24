Владелец ЧФР Клуж: «Не хочу тратить деньги на лечение Коноплянки»
Нелу Варга – об украинском полузащитнике
Владелец «ЧФР Клуж» Нелу Варга рассказал о ситуации с 34-летним украинским полузащитником команды Евгением Коноплянкой.
«Я общался с Евгением Коноплянкой и с тренером. Ему не повезло с травмой. Каждый раз, когда Евгений полноценно восстанавливался, он снова получал повреждения.
Так что я решил не тратить деньги на его лечение. Я должен выплачивать зарплату, причем немалую, поэтому хочу извлекать выгоду от присутствия этого игрока в команде. Я терпеливо отношусь к этой ситуации, а когда мы увидим украинца в игре – сообщит тренер», – сказал Варга.
В этом сезоне Коноплянка отыграл за румынскую команду три матча и результативными действиями пока не отличился.
Ранее владелец румынского клуба рассказал, что Коноплянка станет одним из основных игроков команды в самые ответственные матчи сезона.
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