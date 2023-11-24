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Румыния
24 ноября 2023, 13:00 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:23
732
2

Владелец ЧФР Клуж: «Не хочу тратить деньги на лечение Коноплянки»

Нелу Варга – об украинском полузащитнике

24 ноября 2023, 13:00 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:23
732
2
Владелец ЧФР Клуж: «Не хочу тратить деньги на лечение Коноплянки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Владелец «ЧФР Клуж» Нелу Варга рассказал о ситуации с 34-летним украинским полузащитником команды Евгением Коноплянкой.

«Я общался с Евгением Коноплянкой и с тренером. Ему не повезло с травмой. Каждый раз, когда Евгений полноценно восстанавливался, он снова получал повреждения.

Так что я решил не тратить деньги на его лечение. Я должен выплачивать зарплату, причем немалую, поэтому хочу извлекать выгоду от присутствия этого игрока в команде. Я терпеливо отношусь к этой ситуации, а когда мы увидим украинца в игре – сообщит тренер», – сказал Варга.

В этом сезоне Коноплянка отыграл за румынскую команду три матча и результативными действиями пока не отличился.

Ранее владелец румынского клуба рассказал, что Коноплянка станет одним из основных игроков команды в самые ответственные матчи сезона.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу
Источник Prosport.ro
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Комментарии 2
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potemkin78
в испании, германии и в донецке так же подумали. ЗП большая а толку мало
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Gold Stoned
Колись ще дві надії нашого футболу - Ярмола і Коно. Обидва зараз травмовані. Така схожа кар'єра, провальний вояж у Європу куди, мабуть, вони запізно поїхали. Хоча Андрій все ж таки більш знаковіший футболіст для українського футболу, а Женя навіть встиг єврокубок виграти, хоча і на банці
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