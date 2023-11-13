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  4. Владелец ЧФР Клуж: «В плей-офф Коноплянка будет одним из основных игроков»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 19:58 |
231
1

Владелец ЧФР Клуж: «В плей-офф Коноплянка будет одним из основных игроков»

Руководство румынского клуба верит в украинца

13 ноября 2023, 19:58 |
231
1
Владелец ЧФР Клуж: «В плей-офф Коноплянка будет одним из основных игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Владелец «ЧФР Клуж» Нелу Варга рассказал, что 34-летний украинский полузащитник команды Евгений Коноплянка станет одним из основных игроков команды в самые ответственные матчи сезона.

«Коноплянка вернется на футбольное поле. Наш главный тренер решит, когда это произойдет. Евгений еще адаптируется, и я вас уверяю, что в матчах плей-офф это будет наше секретное оружие.

Мы подписали его, чтобы он сделал разницу своими качествами, и вы увидите его в следующих матчах он будет одним из наших основных игроков», – сказал Нелу Варга.

В этом сезоне Коноплянка отыграл за румынскую команду три матча и результативными действиями пока не отметился.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу
Источник Prosport.ro
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