Владелец ЧФР Клуж: «В плей-офф Коноплянка будет одним из основных игроков»

Владелец «ЧФР Клуж» Нелу Варга рассказал, что 34-летний украинский полузащитник команды Евгений Коноплянка станет одним из основных игроков команды в самые ответственные матчи сезона.

«Коноплянка вернется на футбольное поле. Наш главный тренер решит, когда это произойдет. Евгений еще адаптируется, и я вас уверяю, что в матчах плей-офф это будет наше секретное оружие.

Мы подписали его, чтобы он сделал разницу своими качествами, и вы увидите его в следующих матчах он будет одним из наших основных игроков», – сказал Нелу Варга.

В этом сезоне Коноплянка отыграл за румынскую команду три матча и результативными действиями пока не отметился.