Сарри намекнул на вероятные перемены в своей тренерской карьере

Главный тренер римского клуба «Лацио» Маурицио Сарри дал оценку матчу 13-го тура Серии А, в котором его команда проиграла 1:2 «Салернитане».

Среди прочего, тренер заявил, что возможности своей отставки с поста главного тренера «орлов».

«Мы потеряли характер и упустили инициативу. После забитого гола в первом тайме мы вернулись на поле, надеясь, что будем контролировать ход игры в течение 50 минут, однако это не соответствует нашим характеристикам как команды.

Что-то явно не работает. Если бы я был уверен, что проблема во мне, то немедленно ушел бы в отставку. Думаю, в нынешнем сезоне я начал строже относиться к своим футболистам.

Если в течение следующих нескольких дней после анализа ситуации я пойму, что произошедшее является моей виной, то буду первым, кто примет решение уйти в отставку, поговорив об этом с президентом клуба», – заявил Сарри.