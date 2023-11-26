Джокович взял на себя ответственность за вылет Сербии из Кубка Дэвиса 2023

25 ноября состоялся полуфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023 между сборными Италии и Сербии.

Итальянцы вырвали победу у сербов со счетом 2:1. В первой игре Лоренцо Музетти уступил Миомиру Кецмановичу, во второй Янник Синнер ушел с тройного матчбола и закрыл Новака Джоковича, а в парном разряде тандем Синнер / Сонего обыграл дуэт Джокович / Кецманович.

После завершения матчевого противостояния лидер сербской команды и первая ракета мира Новак Джокович прокомментировал поражение своей сборной:

«Поздравляю Италию с выходом в финал. Они это заслужили. Они очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночке против меня, а потом и в паре. За весь матч он практически ни разу ни ошибся.

Лично для меня это огромное разочарование, потому что я несу ответственность: безусловно, у меня было три матчбола, я был так близок к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, это еще более горькое чувство», – сказал Новак.

В финале Кубка Дэвиса 2023 сборная Италии сыграет против Австралии.