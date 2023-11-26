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26 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:04
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0

Джокович взял на себя ответственность за вылет Сербии из Кубка Дэвиса 2023

Новак дважды уступил Синнеру в матчевом противостоянии Италия – Сербия

26 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:04
253
0
Джокович взял на себя ответственность за вылет Сербии из Кубка Дэвиса 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер

25 ноября состоялся полуфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023 между сборными Италии и Сербии.

Итальянцы вырвали победу у сербов со счетом 2:1. В первой игре Лоренцо Музетти уступил Миомиру Кецмановичу, во второй Янник Синнер ушел с тройного матчбола и закрыл Новака Джоковича, а в парном разряде тандем Синнер / Сонего обыграл дуэт Джокович / Кецманович.

После завершения матчевого противостояния лидер сербской команды и первая ракета мира Новак Джокович прокомментировал поражение своей сборной:

«Поздравляю Италию с выходом в финал. Они это заслужили. Они очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночке против меня, а потом и в паре. За весь матч он практически ни разу ни ошибся.

Лично для меня это огромное разочарование, потому что я несу ответственность: безусловно, у меня было три матчбола, я был так близок к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, это еще более горькое чувство», – сказал Новак.

В финале Кубка Дэвиса 2023 сборная Италии сыграет против Австралии.

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Новак Джокович Янник Синнер Кубок Дэвиса-2023 сборная Италии по теннису сборная Сербии по теннису
Источник Davis Cup
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