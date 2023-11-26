Синнер – первый игрок в истории, который обыграл Джоковича дважды за 1 день
Янник вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023, огорчив Новака в одиночном и парном разряде
25 ноября состоялся полуфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023 между сборными Италии и Сербии.
Итальянцы вырвали победу у сербов со счетом 2:1. В первой игре Лоренцо Музетти уступил Миомиру Кецмановичу, во второй Янник Синнер ушел с тройного матчбола и закрыл Новака Джоковича, а в парном разряде тандем Синнер / Сонего обыграл дуэт Джокович / Кецманович.
Янник Синнер, который занимает четвертую строчку рейтинга АТР, стал первым игроком в истории, которому удалось дважды обыграть Новака Джоковича за 1 день.
Также Синнер стал вторым теннисистом, который выиграл у Новака дважды на одном турнире. В 2008 году Жо-Вилфрид Цонга обыграл Ноле в финале турнира АТР в Бангкоке в одиночном разряде, а ранее на старте парного турнира вместе с Фабрисом Санторо закрыл Новака и его брата Марко.
Также стоит отметить, что Джокович только в четвертый раз за карьеру проиграл матч, в котором имел матчбол (Михаилу Южному в Роттердаме 2008 (3 матчбола), Рафаэлю Надалю в Мадриде 2009 (1 матчбол), Марину Чиличу в Лондоне 2018 (1 матчбол), Яннику Синнеру на Кубке Дэвиса 2023 (3 матчбола)).
Видеообзор матча Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5
Видеообзор матча Синнер / Сонего – Джокович / Кецманович – 6:3, 6:4
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