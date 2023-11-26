Клопп дал оценку конфликту Нуньес – Гвардиола
Немец оценил поведение подопечного и наставника «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал конфликт между нападающим своей команды Дарвином Нуньесом и тренером «Манчестер Сити» Жузепом Гвардиолой после матча команд в 13-м туре АПЛ (1:1).
«Эта ситуация не имеет ничего общего с историческим соперничеством. Я не думаю, что Дарвин Нуньес что-либо знает об этом. Эмоции, да. Я не уверен, что я тот, кто должен это комментировать, потому что я был абсолютно непричастен.
Я люблю обоих, поэтому я пытался успокоить их, не зная на 100 процентов, что произошло. Нет ничего такого, с чем мы еще не разобрались, это эмоции. Пеп хочет победить, мы хотим победить. Никто не выиграл, так что, очевидно, никто не счастлив, и такие вещи могут случиться», – заявил Клопп.
Напомним, «Манчестер Сити» с 29 очками занимает второе место в таблице АПЛ после 13 матчей. «Ливерпуль» идет третьим, имея 28 пунктов.
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