Клопп дал оценку конфликту Нуньес – Гвардиола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал конфликт между нападающим своей команды Дарвином Нуньесом и тренером «Манчестер Сити» Жузепом Гвардиолой после матча команд в 13-м туре АПЛ (1:1).

«Эта ситуация не имеет ничего общего с историческим соперничеством. Я не думаю, что Дарвин Нуньес что-либо знает об этом. Эмоции, да. Я не уверен, что я тот, кто должен это комментировать, потому что я был абсолютно непричастен.

Я люблю обоих, поэтому я пытался успокоить их, не зная на 100 процентов, что произошло. Нет ничего такого, с чем мы еще не разобрались, это эмоции. Пеп хочет победить, мы хотим победить. Никто не выиграл, так что, очевидно, никто не счастлив, и такие вещи могут случиться», – заявил Клопп.