Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Англия
26 ноября 2023, 08:52 | Обновлено 26 ноября 2023, 09:03
1990
1

У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт

Испанец и уругваец поддались эмоциям

26 ноября 2023, 08:52 | Обновлено 26 ноября 2023, 09:03
1990
1
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола и нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес после матча команд в 13-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился вничью 1:1, вступили в конфликт у кромки поля.

24-летний уругваец подошел к тренеру «горожан» и что-то ему высказал, после чего они начали эмоциональный спор. Наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось силой увести подопечного в раздевалку.

На пресс-конференции у Гвардиолы спросили о случившемся, но испанский специалист отвечать не стал.

«Что произошло? Ничего», – заявил Жузем.

Напомним, «Манчестер Сити», имея 29 очков, занимает второе место в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 28 пунктами идет третьим.

По теме:
Тиаго Силва рекордом вписал свое имя в историю Челси
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Дарвин Нуньес Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити - Ливерпуль
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
Футбол | 26 ноября 2023, 07:15 0
ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут

25 ноября состоялись два матча 13-го тура французской Лиги 1

Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
Футбол | 25 ноября 2023, 17:40 36
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»

В клубе недовольны работой многих арбитров

Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Футбол | 25.11.2023, 19:35
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Трубин получил высокую оценку за сухую игру с Бенфикой в Кубке Португалии
Футбол | 26.11.2023, 08:06
Трубин получил высокую оценку за сухую игру с Бенфикой в Кубке Португалии
Трубин получил высокую оценку за сухую игру с Бенфикой в Кубке Португалии
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Футбол | 25.11.2023, 19:50
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Впервые такое слышу чтобы игрок команды пришел выяснять к тренеру соперников .Нужно влепить дисквалификацию игр на 10 .вообще уже совесть потеряли 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
24.11.2023, 21:05 212
Футбол
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
25.11.2023, 15:04 2
Бокс
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
24.11.2023, 14:49 17
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 8
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 6
Футбол
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
25.11.2023, 01:36 10
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем