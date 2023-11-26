У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола и нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес после матча команд в 13-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился вничью 1:1, вступили в конфликт у кромки поля.

24-летний уругваец подошел к тренеру «горожан» и что-то ему высказал, после чего они начали эмоциональный спор. Наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось силой увести подопечного в раздевалку.

На пресс-конференции у Гвардиолы спросили о случившемся, но испанский специалист отвечать не стал.

«Что произошло? Ничего», – заявил Жузем.

Напомним, «Манчестер Сити», имея 29 очков, занимает второе место в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 28 пунктами идет третьим.