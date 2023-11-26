МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Я не смотрю на деньги»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу высказался о планах относительно продолжения своей тренерской карьеры.

«Я не думаю об этом (речь о выходе на пенсию. – прим.). Дело не в том, куда ты идешь, а в том, как ты себя чувствуешь. Кто-то может возглавить «Реал» Мадрид в плохой ситуации, его освистают, и все пойдет не так. А другой может пойти в Серию C, чтобы помочь детям вырасти и чувствовать себя как в раю.

Я не смотрю на деньги. Я хочу работать там, где могу быть полезным. У меня все еще есть страсть, а это самое главное для мужчины. Когда исчезает всякая надежда, страсть заставляет вас продолжать», – заявил 78-летний Луческу.