ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу недоволен нынешним количеством участников финальной части чемпионата Европы.

«Сейчас вы видите очень и очень много команд, которые квалифицируются в финальный турнир. Когда я был тренером, это был Евро с 8 командами, только 7 квалифицировались из предварительного отбора. Сейчас их 24, на чемпионате мира – 32, будет 48. Очень маленькие страны могут в какой-то момент, благодаря сложившейся ситуации, пройти квалификацию.

Казахстан на Евро? Это было бы что-то совершенно ненормальное. Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое, просто невероятно», – сказал Луческу.

Отметим, что в последнем туре Казахстану нужна была победа над Словенией в Любляне, чтобы гарантировать себе место на Евро. Даже заняв 4-е место в группе, они сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги наций.