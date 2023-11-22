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  4. ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 07:43 |
6035
2

ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»

Румынский специалист шокирован такой возможностью

22 ноября 2023, 07:43 |
6035
2
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу недоволен нынешним количеством участников финальной части чемпионата Европы.

«Сейчас вы видите очень и очень много команд, которые квалифицируются в финальный турнир. Когда я был тренером, это был Евро с 8 командами, только 7 квалифицировались из предварительного отбора. Сейчас их 24, на чемпионате мира – 32, будет 48. Очень маленькие страны могут в какой-то момент, благодаря сложившейся ситуации, пройти квалификацию.

Казахстан на Евро? Это было бы что-то совершенно ненормальное. Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое, просто невероятно», – сказал Луческу.

Отметим, что в последнем туре Казахстану нужна была победа над Словенией в Любляне, чтобы гарантировать себе место на Евро. Даже заняв 4-е место в группе, они сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги наций.

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Мирча Луческу сборная Казахстана по футболу Евро-2024
Источник Gazeta Sporturilor
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Западный Европейский Алаш Казах
В Казахстане есть область« штат»  Актау и Атырау и Актобе « Западный Казахстан»  находиться в Восточный Европа. Западный Казахстан 3 раза больше Румыния и Молдавия. Израиль находиться Азия???  Армения и Грузия и Азербайджан находиться в Азия. Израиль это Ближний Восток. Румын Луческу за базар отвечай. Еще у нас территория Оренбург и Астрахань, Омск, Томск, Барнаул, Алтай,  Саратов и еще другие территория находиться в Россию мы забираем свой территория из Россия. Луческу зачем Азиатский государство:  Армения и Азербайджан и Грузия и Турция и Израиль играет за Европа????? 
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