Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Зари получил низкую оценку от SofaScore, Горбач оценен выше других
Лига конференций
26 ноября 2023, 07:55 | Обновлено 26 ноября 2023, 08:28
333
0

Вратарь Зари получил низкую оценку от SofaScore, Горбач оценен выше других

У номинальных хозяев поля высоко был отмечен Дор Перец, автор дубля

26 ноября 2023, 07:55 | Обновлено 26 ноября 2023, 08:28
333
0
Вратарь Зари получил низкую оценку от SofaScore, Горбач оценен выше других
ФК Заря

25 ноября в 17:30 прошел перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск (3:2). Поединок, перенесенный в октябре из-за войны войны в Израиле, состоялся в сербском городе Бачка-Топола.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря пропустила три гола, после чего в конце игры сумела два мяча отыграть (2:3). У хозяев дубль оформил Дор Перец. Теперь у луганской Зари есть лишь небольшие теоретические шансы на выход в евровесну.

Вратарь Зари Никита Турбаевский получил низкую оценку от SofaScore (5.8). Автор гола Игорь Горбач оценен выше других (8.1).

У номинальных хозяев поля высоко был отмечен Дор Перец, автор дубля (оценка 8.4).

Лига конференций. 3-й тур

25 ноября, Бачка-Топола (Сербия)

Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск – 3:2

Гол: Эран Захави, 45+2, Дор Перец, 47, 60 – Эдуардо Герреро, 71, Игорь Горбач, 88

Оценки SofaScore за матч

По теме:
Трубин получил высокую оценку за сухую игру с Бенфикой в Кубке Португалии
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря наступила на те же грабли»
Назван коэффициент на то, что Заря сможет выйти в плей-офф Лиги конференций
Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Дор Перец Игорь Горбач Маккаби Т-А - Заря SofaScore лучший игрок Никита Турбаевский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Футбол | 25 ноября 2023, 19:50 3
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?

У украинской команды 4 пункта после 4 туров

У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Футбол | 26 ноября 2023, 08:52 1
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт

Испанец и уругваец поддались эмоциям

Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Футбол | 25.11.2023, 12:20
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Бокс | 25.11.2023, 16:27
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
Футбол | 26.11.2023, 07:15
ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 5
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 6
Футбол
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 2
Футбол
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
25.11.2023, 14:10 5
Биатлон
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
24.11.2023, 21:05 212
Футбол
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
25.11.2023, 13:39 9
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем