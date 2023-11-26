Вратарь Зари получил низкую оценку от SofaScore, Горбач оценен выше других
У номинальных хозяев поля высоко был отмечен Дор Перец, автор дубля
25 ноября в 17:30 прошел перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск (3:2). Поединок, перенесенный в октябре из-за войны войны в Израиле, состоялся в сербском городе Бачка-Топола.
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Заря пропустила три гола, после чего в конце игры сумела два мяча отыграть (2:3). У хозяев дубль оформил Дор Перец. Теперь у луганской Зари есть лишь небольшие теоретические шансы на выход в евровесну.
Вратарь Зари Никита Турбаевский получил низкую оценку от SofaScore (5.8). Автор гола Игорь Горбач оценен выше других (8.1).
У номинальных хозяев поля высоко был отмечен Дор Перец, автор дубля (оценка 8.4).
Лига конференций. 3-й тур
25 ноября, Бачка-Топола (Сербия)
Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск – 3:2
Гол: Эран Захави, 45+2, Дор Перец, 47, 60 – Эдуардо Герреро, 71, Игорь Горбач, 88
Оценки SofaScore за матч
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