Франция26 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 07:37
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ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
25 ноября состоялись два матча 13-го тура французской Лиги 1
26 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 07:37
63
0
25 ноября состоялись два матча 13-го тура французской Лиги 1.
Марсель на выезде не сумел обыграть Страсбург (1:1).
Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на последние 10 минут игры.
В другом матче игрового дня Ланс на выезде разгромил Клермон (3:0).
Лига 1. 13-й тур, 25 ноября
Клермон – Ланс – 0:3
Голы: Баши, 11, Томассон, 50, Саид, 82
Страсбург – Марсель – 1:1
Голы: Эмега, 6 – Клаусс, 27
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Саид (Ланс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
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