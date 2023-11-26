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Чемпионат Франции
Клермон
25.11.2023 18:00 – FT 0 : 3
Ланс
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Франция
26 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 07:37
63
0

ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут

25 ноября состоялись два матча 13-го тура французской Лиги 1

26 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 07:37
63
0
ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялись два матча 13-го тура французской Лиги 1.

Марсель на выезде не сумел обыграть Страсбург (1:1).

Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на последние 10 минут игры.

В другом матче игрового дня Ланс на выезде разгромил Клермон (3:0).

Лига 1. 13-й тур, 25 ноября

Клермон – Ланс – 0:3

Голы: Баши, 11, Томассон, 50, Саид, 82

Страсбург – Марсель – 1:1

Голы: Эмега, 6 – Клаусс, 27

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Саид (Ланс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
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Источник Sport.ua
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