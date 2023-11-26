Олег ДУЛУБ: «Оцениваю первую часть сезона для ЛНЗ на тройку»
Наставник ЛНЗ Черкассы прокомментировал ничью в матче против «Ворсклы»
Наставник ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб прокомментировал ничью (0:0) в матче 15-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:0):
«Настраивались на три очка. Нужны очки. Играли две абсолютно равные команды. И абсолютно закономерный результат. Оцениваю первую часть сезона для команды на тройку по пятибальной системе.
Это был матч за 6 очков, на мой взгляд. Это был матч, который мы не имели права проигрывать. Нам удавалось прессинговать весь матч, но не удавалась реализация. Мы не забили, потому не удовлетворены игрой в атаке. Проведем анализ и разберем эти эпизоды.
Нам был нужен игрок в центре поля между линиями, поэтому на замену вышел Тищенко. В конце матча появился Прядун для того, чтобы усилить игру в атаке».
ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Дулуба после матча ЛНЗ против Ворсклы
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