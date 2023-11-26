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  4. Олег ДУЛУБ: «Оцениваю первую часть сезона для ЛНЗ на тройку»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:30
104
0

Олег ДУЛУБ: «Оцениваю первую часть сезона для ЛНЗ на тройку»

Наставник ЛНЗ Черкассы прокомментировал ничью в матче против «Ворсклы»

26 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:30
104
0
Олег ДУЛУБ: «Оцениваю первую часть сезона для ЛНЗ на тройку»
ФК Ворскла. Олег Дулуб

Наставник ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб прокомментировал ничью (0:0) в матче 15-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:0):

«Настраивались на три очка. Нужны очки. Играли две абсолютно равные команды. И абсолютно закономерный результат. Оцениваю первую часть сезона для команды на тройку по пятибальной системе.

Это был матч за 6 очков, на мой взгляд. Это был матч, который мы не имели права проигрывать. Нам удавалось прессинговать весь матч, но не удавалась реализация. Мы не забили, потому не удовлетворены игрой в атаке. Проведем анализ и разберем эти эпизоды.

Нам был нужен игрок в центре поля между линиями, поэтому на замену вышел Тищенко. В конце матча появился Прядун для того, чтобы усилить игру в атаке».

ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Дулуба после матча ЛНЗ против Ворсклы

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чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы Ворскла - ЛНЗ Олег Дулуб
Источник ФК Ворскла
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