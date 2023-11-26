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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 03:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 03:33
168
0

ЛАВРИНЕНКО: «Такая игра забрала у тренеров несколько лет жизни»

Коуч «Вереса» поделился эмоциями после победы над «Металлистом 1925»

26 ноября 2023, 03:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 03:33
168
0
ЛАВРИНЕНКО: «Такая игра забрала у тренеров несколько лет жизни»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился эмоциями после победы над «Металлистом 1925» (4:3) в матче 15-го тура УПЛ:

«На самом деле сейчас эмоций не осталось вообще. Все остались на футбольном поле. Очень трудная игра. Мы контролировали ход матча, но во втором тайме два пропущенных мяча все перевернули с ног на голову.

Но я благодарю ребят за проявленный характер. И после 0:1, и после 2:3 они продолжали сражаться за победу. Нашли силы и эмоции и вырвали победу! Конечно, сейчас все в приподнятом настроении.

Еще неделю назад Виталию Дахновскому делали операцию – вытаскивали спицу из ключицы. Он пропустил почти весь первый круг. Это действительно была потеря для нас. Сегодня его скорость нам очень помогла. Когда такой быстрый игрок – это всегда плюс для команды.

Желтая карточка Евгения Шевченко в эпизоде с первым пропущенным голом? Я видел, как эмоционально заведенной выходила команда на игру. Это чрезмерное желание выиграть. Не справился с эмоциями, где нужно было сыграть поумнее. Хорошо, что не получил там удаление. Это ошибка, но Евгений справился с эмоциями, забил и провел довольно хороший матч.

Нет игр, в которых никто не ошибается. В противном случае все матчи завершались бы со счетом 0:0. Для болельщиков семь голов – это интересный матч. У тренеров игра несколько лет жизни сегодня забрала.

Эта победа дает нам шансы бороться дальше. Победа в этой игре была для нас стратегически важной. Требовалось найти баланс между эмоциями и самой игрой. Молодцы справились с эмоциями и победили. Очень рад за Николая Гайдучика. Он давно не забивал и сегодня принес победу команде. Но в общем – все молодцы. Это результат работы команды.

Настраиваемся и готовимся к матчам с «Полесьем» и «Шахтером».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 Сергей Лавриненко пресс-конференция
Источник ФК Верес
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