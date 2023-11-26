Хавбек Металлиста 1925 получил травму в матче против Вереса

Хавбек «Металлиста 1925» Артем Габелок получил травму в матче 15-го тура УПЛ в Ровно против «Вереса» (3:4):

Тренер-аналитик «Металлиста 1925» Максим Цвиренко после матча рассказал о ситуации с травмой полузащитника:

«У Артема повреждение, но чтобы узнать насколько оно серьезное – нужно время, чтобы мы узнали конкретнее.

Медицинская служба проведет необходимую диагностику, и тогда будет информация».