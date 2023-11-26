Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:57
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Хавбек Металлиста 1925 получил травму в матче против Вереса
Артем Габелок пройдет необходимую диагностику от медицинской службы
26 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:57
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Хавбек «Металлиста 1925» Артем Габелок получил травму в матче 15-го тура УПЛ в Ровно против «Вереса» (3:4):
Тренер-аналитик «Металлиста 1925» Максим Цвиренко после матча рассказал о ситуации с травмой полузащитника:
«У Артема повреждение, но чтобы узнать насколько оно серьезное – нужно время, чтобы мы узнали конкретнее.
Медицинская служба проведет необходимую диагностику, и тогда будет информация».
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