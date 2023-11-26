Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Металлиста 1925 получил травму в матче против Вереса
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:57
25
0

Хавбек Металлиста 1925 получил травму в матче против Вереса

Артем Габелок пройдет необходимую диагностику от медицинской службы

26 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:57
25
0
Хавбек Металлиста 1925 получил травму в матче против Вереса
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Хавбек «Металлиста 1925» Артем Габелок получил травму в матче 15-го тура УПЛ в Ровно против «Вереса» (3:4):

Тренер-аналитик «Металлиста 1925» Максим Цвиренко после матча рассказал о ситуации с травмой полузащитника:

«У Артема повреждение, но чтобы узнать насколько оно серьезное – нужно время, чтобы мы узнали конкретнее.

Медицинская служба проведет необходимую диагностику, и тогда будет информация».

По теме:
ЛАВРИНЕНКО: «Такая игра забрала у тренеров несколько лет жизни»
Тренер Металлиста 1925: «Пенальти в конце матча можно было и поставить»
СИДОРОВ: «Пауза в чемпионате пошла нашей команде в плюс»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 Артем Габелок травма
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25 ноября 2023, 21:27 38
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й

Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок

Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?
Футбол | 25 ноября 2023, 22:02 4
Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?
Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?

«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» со счетом 1:0

Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Бокс | 25.11.2023, 15:04
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Футбол | 25.11.2023, 16:48
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай не может забить гол уже 8 матчей подряд»
Футбол | 26.11.2023, 01:35
ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай не может забить гол уже 8 матчей подряд»
ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай не может забить гол уже 8 матчей подряд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 30
Художественная гимнастика
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 7
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
25.11.2023, 12:20 5
Футбол
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
25.11.2023, 19:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем