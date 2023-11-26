Италия26 ноября 2023, 02:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:12
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Аталанта – Наполи – 1:2. Как забил Хвича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура чемпионата Италии
26 ноября 2023, 02:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:12
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В матче 13-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал выездную победу над «Аталантой» (2:1).
У гостей голы забили Хвича Кварацхелия и Элиф Элмас, а у хозяев отличился Адемола Лукман.
«Наполи» набрал 24 очка и занимает 4-е место. «Аталанта» имеет 20 очков и замыкает топ-5.
Серия А. 13-й тур, 25 ноября
Аталанта – Наполи – 1:2
Голы: Лукман, 53 – Кварацхелия, 44, Элмас, 79.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 44 мин.
ГОЛ! 1:1. Лукман, 53 мин.
ГОЛ! 1:2. Эльмас, 79 мин.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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