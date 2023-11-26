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Аталанта
25.11.2023 19:00 – FT 1 : 2
Наполи
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Италия
26 ноября 2023, 02:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:12
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0

Аталанта – Наполи – 1:2. Как забил Хвича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура чемпионата Италии

26 ноября 2023, 02:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:12
71
0
Аталанта – Наполи – 1:2. Как забил Хвича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал выездную победу над «Аталантой» (2:1).

У гостей голы забили Хвича Кварацхелия и Элиф Элмас, а у хозяев отличился Адемола Лукман.

«Наполи» набрал 24 очка и занимает 4-е место. «Аталанта» имеет 20 очков и замыкает топ-5.

Серия А. 13-й тур, 25 ноября

Аталанта – Наполи – 1:2

Голы: Лукман, 53 – Кварацхелия, 44, Элмас, 79.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 44 мин.

ГОЛ! 1:1. Лукман, 53 мин.

ГОЛ! 1:2. Эльмас, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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Серия A Наполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Аталанта - Наполи Хвича Кварацхелия видео голов и обзор Элиф Элмас Адемола Лукман
Источник Sport.ua
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