В матче 13-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал выездную победу над «Аталантой» (2:1).

У гостей голы забили Хвича Кварацхелия и Элиф Элмас, а у хозяев отличился Адемола Лукман.

«Наполи» набрал 24 очка и занимает 4-е место. «Аталанта» имеет 20 очков и замыкает топ-5.

Серия А. 13-й тур, 25 ноября

Аталанта – Наполи – 1:2

Голы: Лукман, 53 – Кварацхелия, 44, Элмас, 79.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 44 мин.

ГОЛ! 1:1. Лукман, 53 мин.

ГОЛ! 1:2. Эльмас, 79 мин.