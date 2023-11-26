ДМИТРУК: «С приходом Любеновича в Минай мы немного расслабились»

Захисник «Минаю» Тарас Дмитрук поділився враженнями після завершення матчу проти «Кривбасу» (0:1) в 15-му турі УПЛ:

«Игра была как всегда трудна. Мне кажется, что мы в чем-то схожи с Кривбассом по стилю игры. Еще раз нам не удалось забить первыми, а после пропущенного гола уже было тяжело отыграться – соперник закрылся и действовал где-то по счету. Не хватило реализации в моментах, которые мы создали.

С приходом в команду Желько Любеновича, возможно, мы немного расслабились. Тренер требует от нас улыбки на тренировках, отбросить лишние мысли. За это время мы больше тренировали тактику, быстрый переход в атаку.

В раздевалке после матча Желько поблагодарил нас за игру, просил сильно не расстраиваться, поскольку действовали неплохо, но не хватило забитого мяча. Злые сами на себя. Где-то нужно действовать более спокойно в атаке, наверное. Думаю, мы слишком быстро расстаемся с мячом в заключительной стадии, нужно действовать более хладнокровно. Верим, как и тренер, что нам еще удастся исправить ситуацию. Смешно говорить, что нам не хватает фарта. Но если бы мы одержали первую победу, пойдут положительные результаты и дальше».