ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай не может забить гол уже 8 матчей подряд»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о домашнем поражении от криворожского «Кривбасса» (0:1) в 15-м туре УПЛ.

– Поздравляю «Кривбасс» с победой. Очень трудная игра. Мы плохо начали, боялись соперника в первые 10–15 минут. Потом уже ребята немного расслабились и начали играть в футбол, который мы хотели. Создавали моменты, хоть у нас их было и немного. Но то, что было, надо было забивать. Ничего страшного, я поблагодарил ребят за игру, за самоотдачу. Они очень хотели выиграть этот матч, и это было заметно. Движемся дальше, у этой команды есть будущее.

– Вы играли раньше в УПЛ. Что изменилось в нашем футболе за то время, пока вас здесь не было?

– Посмотрев на этот матч, не могу сказать, что УПЛ потеряла в качестве. Сегодня мы увидели футбол от соперников достаточно высокого уровня: быстрота, техника. Да, есть много молодых футболистов и у нас, и у них, ведь ситуация заставляет. У чемпионата Украины точно есть будущее.

– «Минай» не забивает уже много матчей подряд. В чем причина этого момента?

– Мы не можем забить в восьмом матче подряд. У нас были моменты, чтобы наконец-то это сделать, но, к сожалению, снова у нас это не получилось. Следовательно, нужно еще больше работать над завершением. На этой неделе я больше работал над эмоциональной составляющей, потому что команда морально была подавлена. Надо не только забивать, но и побеждать.

– Впереди в этом году у вас – ЛНЗ и «Динамо».

– Будем пытаться в этих матчах взять какие-нибудь очки. Это серьезные соперники. Конечно, будет тяжело, но я верю в свою команду. Мы можем добиваться положительного результата.

Серии Миная: 16 матчей без побед, 8 ігр без забитых голов