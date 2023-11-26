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Александрия
26.11.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 00:03 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:04
17
0

Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

26 ноября 2023, 00:03 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:04
17
0
Александрия – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 26-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:00.

Команда Руслана Ротаня свой предыдущий матч в УПЛ выиграла у «Вереса» (1:0), после чего дала мощный рывок в сторону выхода из зоны переходных матчей. Однако окончательно этот процесс «полиграфам» не дает завершить именно соперник по следующей встрече, который не может победить вот уже четыре тура подряд. Очевидно, что новичкам текущего сезона непросто, а вот от опытных бойцов «элитного» дивизиона все-таки ожидают более осмысленного футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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