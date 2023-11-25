Арсенал – лидер, но не фаворит. Кто выиграет АПЛ 2023/24: мнение букмекеров

25 ноября лондонский «Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ 2023/24.

Это случилось после того, как «канониры» в 14-м туре вырвали победу у «Брентфорда» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

Букмекеры обновили линию на победителя чемпионата Англии в текущем сезоне.

Главным фаворитом является «Ман Сити». На чемпионство «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.61. Трофей «канониров» расценивается в 4.50.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в АПЛ 2023/24 по мнению букмекеров: