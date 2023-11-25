Англия25 ноября 2023, 23:48 |
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Арсенал – лидер, но не фаворит. Кто выиграет АПЛ 2023/24: мнение букмекеров
Наибольшие шансы у «Манчестер Сити», который идет на 2-й позиции после 14 туров
25 ноября 2023, 23:48 |
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25 ноября лондонский «Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ 2023/24.
Это случилось после того, как «канониры» в 14-м туре вырвали победу у «Брентфорда» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).
Букмекеры обновили линию на победителя чемпионата Англии в текущем сезоне.
Главным фаворитом является «Ман Сити». На чемпионство «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.61. Трофей «канониров» расценивается в 4.50.
Топ-5 фаворитов на чемпионство в АПЛ 2023/24 по мнению букмекеров:
- Манчестер Сити – 1.61
- Арсенал – 4.50
- Ливерпуль – 5.50
- Тоттенхэм – 26.00
- Ньюкасл – 67.00
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