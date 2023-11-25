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Англия
25 ноября 2023, 23:48 |
450
0

Арсенал – лидер, но не фаворит. Кто выиграет АПЛ 2023/24: мнение букмекеров

Наибольшие шансы у «Манчестер Сити», который идет на 2-й позиции после 14 туров

25 ноября 2023, 23:48 |
450
0
Арсенал – лидер, но не фаворит. Кто выиграет АПЛ 2023/24: мнение букмекеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

25 ноября лондонский «Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ 2023/24.

Это случилось после того, как «канониры» в 14-м туре вырвали победу у «Брентфорда» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

Букмекеры обновили линию на победителя чемпионата Англии в текущем сезоне.

Главным фаворитом является «Ман Сити». На чемпионство «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.61. Трофей «канониров» расценивается в 4.50.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в АПЛ 2023/24 по мнению букмекеров:

  • Манчестер Сити – 1.61
  • Арсенал – 4.50
  • Ливерпуль – 5.50
  • Тоттенхэм – 26.00
  • Ньюкасл – 67.00

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Источник Sport.ua
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