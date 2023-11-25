Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван коэффициент на то, что Заря сможет выйти в плей-офф Лиги конференций
Лига конференций
25 ноября 2023, 23:13 | Обновлено 25 ноября 2023, 23:31
576
1

Назван коэффициент на то, что Заря сможет выйти в плей-офф Лиги конференций

После 4 туров в группе В украинская команда занимает третье место

25 ноября 2023, 23:13 | Обновлено 25 ноября 2023, 23:31
576
1
Назван коэффициент на то, что Заря сможет выйти в плей-офф Лиги конференций
ФК Заря

25 ноября состоялся перенесенный матч 4-го тура Лиги конференций в группе В между командами «Маккаби» Тель-Авив и «Заря». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу израильского клуба.

В квартете В «Заря» и «Маккаби» Тель-Авив играют вместе с «Гентом» и «Брейдабликом».

После 4 туров луганский клуб располагается на 3-й позиции с 4 очками. На 1-м месте находится «Гент» (10), на 2-м – «Маккаби» Тель-Авив (9), на 4-м – «Брейдаблик» (0).

До завершения группового этапа осталось сыграть всего 2 тура, в которых «Заря» вначале встретится с «Гентом» (30 ноября), а затем проведет поединок против «Брейдаблика» (14 декабря).

Букмекеры выставили коэффициент на то, что «мужикам» удастся выйти в плей-офф турнира. Для этого «Заре» нужно будет занять 1-е или 2-е место, и теоретические шансы луганский коллектив все еще сохраняет. А вот коэффициент на такой результат составляет практически невозможные 11.00.

По теме:
Арсенал – лидер, но не фаворит. Кто выиграет АПЛ 2023/24: мнение букмекеров
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря наступила на те же грабли»
КОВАЛЬ: Выиграть мы бы не сумели. Каждый играет так, как разрешает соперник
Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Гент Брейдаблик котировки букмекеров азарт Лига конференций
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Футбол | 25 ноября 2023, 13:39 9
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне

Украинца называют машиной

Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Футбол | 25 ноября 2023, 12:20 5
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали

Среди них есть и украинец…

Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Футбол | 25.11.2023, 16:32
Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25.11.2023, 21:27
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Футбол | 25.11.2023, 23:31
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
і так зрозуміло, що "Зоря" не вийде
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
24.11.2023, 14:49 17
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 7
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 6
Футбол
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 8
Футбол
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 5
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем