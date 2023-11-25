Верес отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа над «Металлистом 1925» (4:3) стала 50-й для «Вереса» в чемпионатах Украины. 34 раза красно-черные добивались успеха дома и 16 – в гостях. За время выступления в элитном дивизионе ровенчане брали верх над 27 клубами. При этом чаще других побеждали «Черноморец» – 6 раз, «Зарю» – 5, «Металлист 1925» – 4, «Карпаты» и «Львов» – по 3.

Наибольшее количество викторий «Верес» отпраздновал с Юрием Виртом 19 и Михаилом Дунцом – 15.

К слову, предыдущий победный юбилей – 40-й – красно-черные отметили два года назад также в домашнем поединке с харьковчанами – 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Вереса в чемпионатах Украины