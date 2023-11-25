Верес отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Ровенчане одержали 50-ю победу в чемпионатах Украины
Победа над «Металлистом 1925» (4:3) стала 50-й для «Вереса» в чемпионатах Украины. 34 раза красно-черные добивались успеха дома и 16 – в гостях. За время выступления в элитном дивизионе ровенчане брали верх над 27 клубами. При этом чаще других побеждали «Черноморец» – 6 раз, «Зарю» – 5, «Металлист 1925» – 4, «Карпаты» и «Львов» – по 3.
Наибольшее количество викторий «Верес» отпраздновал с Юрием Виртом 19 и Михаилом Дунцом – 15.
К слову, предыдущий победный юбилей – 40-й – красно-черные отметили два года назад также в домашнем поединке с харьковчанами – 2:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Вереса в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Вереса
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
13.09.1992
|
Виктор НОСОВ
|
Заря
|
2:0 (д)
|
10-я
|
08.08.1993
|
Михаил ДУНЕЦ
|
Кремень
|
2:0 (д)
|
20-я
|
22.07.1994
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Нива Т
|
1:0 (д)
|
30-я
|
10.09.2017
|
Юрий ВИРТ
|
Карпаты
|
6:1 (г)
|
40-я
|
22.11.2021
|
Юрий ВИРТ
|
Металлист 1925
|
2:0 (д)
|
50-я
|
25.11.2023
|
Сергей ЛАВРИНЕНКО
|
Металлист 1925
|
4:3 (д)
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