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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 21:28 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:37
181
0

Верес отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Ровенчане одержали 50-ю победу в чемпионатах Украины

25 ноября 2023, 21:28 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:37
181
0
Верес отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
ФК Верес

Победа над «Металлистом 1925» (4:3) стала 50-й для «Вереса» в чемпионатах Украины. 34 раза красно-черные добивались успеха дома и 16 – в гостях. За время выступления в элитном дивизионе ровенчане брали верх над 27 клубами. При этом чаще других побеждали «Черноморец» – 6 раз, «Зарю» – 5, «Металлист 1925» – 4, «Карпаты» и «Львов» – по 3.

Наибольшее количество викторий «Верес» отпраздновал с Юрием Виртом 19 и Михаилом Дунцом – 15.

К слову, предыдущий победный юбилей – 40-й – красно-черные отметили два года назад также в домашнем поединке с харьковчанами – 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Вереса в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Вереса

Соперник

Счет

1-я

13.09.1992

Виктор НОСОВ

Заря

2:0 (д)

10-я

08.08.1993

Михаил ДУНЕЦ

Кремень

2:0 (д)

20-я

22.07.1994

Михаил ФОМЕНКО

Нива Т

1:0 (д)

30-я

10.09.2017

Юрий ВИРТ

Карпаты

6:1 (г)

40-я

22.11.2021

Юрий ВИРТ

Металлист 1925

2:0 (д)

50-я

25.11.2023

Сергей ЛАВРИНЕНКО

Металлист 1925

4:3 (д)
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Источник Sport.ua
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