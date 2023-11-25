Виталий Романов побил рекорд Виталия Годуляна
Арбитр из Днепра 70-й раз удалил игрока с поля
43-летний арбитр из Днепра Виталий Романов в матче «Вереса» с «Металлистом 1925» (4:3) 70-й раз удалил игрока с поля. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший одесситу Виталию Годуляну.
33 раза, больше, чем кто-либо, Романов «награждал» красной карточкой футболистов хозяев и 36 – гостей, уступая по этому показателю только Виталию Годуляну и Евгению Арановскому.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ
|
|
Арбитр
|
Всего
|
Хозяева
|
Гости
|
1
|
Виталий РОМАНОВ
|
70
|
34
|
36
|
2
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
69
|
24
|
45
|
3
|
Евгений АРАНОВСКИЙ
|
64
|
27
|
37
|
4
|
Сергей БОЙКО
|
50
|
23
|
27
|
5
|
Игорь ИЩЕНКО
|
48
|
21
|
27
|
6
|
Василий МЕЛЬНИЧУК
|
44
|
16
|
28
|
7
|
Игорь ЯРМЕНЧУК
|
40
|
11
|
29
|
8
|
Виктор ШВЕЦОВ
|
38
|
16
|
22
|
9
|
Сергей ШЕБЕК
|
37
|
11
|
26
|
10
|
Анатолий ЖОСАН
|
36
|
16
|
20
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