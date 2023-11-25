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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 21:19 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:25
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0

Виталий Романов побил рекорд Виталия Годуляна

Арбитр из Днепра 70-й раз удалил игрока с поля

25 ноября 2023, 21:19 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:25
701
0
Виталий Романов побил рекорд Виталия Годуляна
ФК Верес. Виталий Романов

43-летний арбитр из Днепра Виталий Романов в матче «Вереса» с «Металлистом 1925» (4:3) 70-й раз удалил игрока с поля. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший одесситу Виталию Годуляну.

33 раза, больше, чем кто-либо, Романов «награждал» красной карточкой футболистов хозяев и 36 – гостей, уступая по этому показателю только Виталию Годуляну и Евгению Арановскому.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ

Арбитр

Всего

Хозяева

Гости

1

Виталий РОМАНОВ

70

34

36

2

Виталий ГОДУЛЯН

69

24

45

3

Евгений АРАНОВСКИЙ

64

27

37

4

Сергей БОЙКО

50

23

27

5

Игорь ИЩЕНКО

48

21

27

6

Василий МЕЛЬНИЧУК

44

16

28

7

Игорь ЯРМЕНЧУК

40

11

29

8

Виктор ШВЕЦОВ

38

16

22

9

Сергей ШЕБЕК

37

11

26

10

Анатолий ЖОСАН

36

16

20

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Источник Sport.ua
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