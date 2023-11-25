Виталий Романов побил рекорд Виталия Годуляна

43-летний арбитр из Днепра Виталий Романов в матче «Вереса» с «Металлистом 1925» (4:3) 70-й раз удалил игрока с поля. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший одесситу Виталию Годуляну.

33 раза, больше, чем кто-либо, Романов «награждал» красной карточкой футболистов хозяев и 36 – гостей, уступая по этому показателю только Виталию Годуляну и Евгению Арановскому.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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