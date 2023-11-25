Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?
«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» со счетом 1:0
25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».
Украинский защитник «пушкарей» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл целый матч. Статистический портал WhoScored признал его лучшим игроком сегодняшнего поединка, оценив в 7.8 балла.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк также начал этот матч в старте, для украинца это была дебютная игра в АПЛ с первых минут на поле. Ярмолюк провел 72 минуты и получил среднюю оценку 6.4.
Автор победного гола Кай Хаверц получил 7,0 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидеры обыграли «Аль-Хазем» со счетом 9:0
Харьковчане почти весь матч провели в меньшинстве