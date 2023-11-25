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  4. Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?
Англия
25 ноября 2023, 22:02 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:35
3088
3

Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?

«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» со счетом 1:0

25 ноября 2023, 22:02 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:35
3088
3
Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Ярмолюк

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник «пушкарей» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл целый матч. Статистический портал WhoScored признал его лучшим игроком сегодняшнего поединка, оценив в 7.8 балла.

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Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк также начал этот матч в старте, для украинца это была дебютная игра в АПЛ с первых минут на поле. Ярмолюк провел 72 минуты и получил среднюю оценку 6.4.

Автор победного гола Кай Хаверц получил 7,0 баллов.

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Источник Sport.ua
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andre_lui
Молодець!
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+5
stop2018
так він же і привіз)))
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-2
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