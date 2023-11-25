Минай прошел первый круг без единой победы

«Минай», уступив в родных стенах «Кривбассу» (0:1), так и подошел к экватору чемпионата с нулем в графе «Выиграши» в турнирной таблице (6 ничьих и 9 поражений). Это 10-й подобный случай в истории УПЛ. Причем ни одной команде, прошедшей первую половину дистанции без побед, ранее не удалось занять в итоге место выше второго с конца.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, не одержавшие ни одной победы в первом круге