Минай прошел первый круг без единой победы
Это 10-й подобный случай в истории УПЛ
«Минай», уступив в родных стенах «Кривбассу» (0:1), так и подошел к экватору чемпионата с нулем в графе «Выиграши» в турнирной таблице (6 ничьих и 9 поражений). Это 10-й подобный случай в истории УПЛ. Причем ни одной команде, прошедшей первую половину дистанции без побед, ранее не удалось занять в итоге место выше второго с конца.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Команды, не одержавшие ни одной победы в первом круге
|
Сезон
|
Клуб
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое место
|
1992
|
Одесса
|
9
|
1
|
8
|
3-17
|
1
|
20-е (из 20)
|
1997/98
|
Торпедо
|
15
|
3
|
12
|
7-42
|
3
|
16-е (из 16)
|
1999/00
|
Звезда
|
15
|
7
|
8
|
8-28
|
7
|
16-е (из 16)
|
2004/05
|
Борисфен
|
15
|
7
|
8
|
6-18
|
7
|
16-е (из 16)
|
2008/09
|
Харьков
|
15
|
9
|
6
|
9-21
|
9
|
16-е (из 16)
|
2011/12
|
Оболонь
|
15
|
5
|
10
|
6-24
|
5
|
15-е (из 16)
|
2012/13
|
Металлург З
|
15
|
2
|
13
|
4-40
|
2
|
16-е (из 16)
|
2014/15
|
Ильичевец
|
13
|
3
|
10
|
11-28
|
3
|
14-е (из 14)
|
2015/16
|
Металлург З
|
13
|
3
|
10
|
5-35
|
3
|
14-е (из 14)
|
2023/24
|
Минай
|
15
|
6
|
9
|
6-24
|
6
|
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