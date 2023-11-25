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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 21:11 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:16
62
0

Минай прошел первый круг без единой победы

Это 10-й подобный случай в истории УПЛ

25 ноября 2023, 21:11 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:16
62
0
Минай прошел первый круг без единой победы
ФК Кривбасс

«Минай», уступив в родных стенах «Кривбассу» (0:1), так и подошел к экватору чемпионата с нулем в графе «Выиграши» в турнирной таблице (6 ничьих и 9 поражений). Это 10-й подобный случай в истории УПЛ. Причем ни одной команде, прошедшей первую половину дистанции без побед, ранее не удалось занять в итоге место выше второго с конца.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, не одержавшие ни одной победы в первом круге

Сезон

Клуб

И

Н

П

М

О

Итоговое место

1992

Одесса

9

1

8

3-17

1

20-е (из 20)

1997/98

Торпедо

15

3

12

7-42

3

16-е (из 16)

1999/00

Звезда

15

7

8

8-28

7

16-е (из 16)

2004/05

Борисфен

15

7

8

6-18

7

16-е (из 16)

2008/09

Харьков

15

9

6

9-21

9

16-е (из 16)

2011/12

Оболонь

15

5

10

6-24

5

15-е (из 16)

2012/13

Металлург З

15

2

13

4-40

2

16-е (из 16)

2014/15

Ильичевец

13

3

10

11-28

3

14-е (из 14)

2015/16

Металлург З

13

3

10

5-35

3

14-е (из 14)

2023/24

Минай

15

6

9

6-24

6

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Источник Sport.ua
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