Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии

25 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист хозяев Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й минуте вместо основного форварда хозяев Уго Дуро.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов. К сравнению, у Дуро 6.3

Лучшим игроком матча был признан защитник «Сельты» Карл Старфельт (8.1).

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Сельта – 0:0