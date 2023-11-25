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  4. Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии
Испания
25 ноября 2023, 20:37 |
1053
0

Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии

«Летучие мыши» сыграли вничью в матче против «Сельты» со счетом 0:0

25 ноября 2023, 20:37 |
1053
0
Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

25 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист хозяев Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й минуте вместо основного форварда хозяев Уго Дуро.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов. К сравнению, у Дуро 6.3

Лучшим игроком матча был признан защитник «Сельты» Карл Старфельт (8.1).

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Сельта – 0:0

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Роман Яремчук Уго Дуро Сельта Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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