Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук вышел на 12 минут. Валенсия расписала мировую с Сельтой в Ла Лиге
Испания
25 ноября 2023, 19:27 |
148
1

Яремчук вышел на 12 минут. Валенсия расписала мировую с Сельтой в Ла Лиге

Игра завершилась со счетом 0:0, Роман появился на поле на 84-й минуте

25 ноября 2023, 19:27 |
148
1
Яремчук вышел на 12 минут. Валенсия расписала мировую с Сельтой в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

25 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист хозяев Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й, отыграв 12 минут (с учетом компенсированного времени).

Роман заменил основного форварда «летучих мышей» Уго Дуро, однако помочь своей команде вырвать победу так и не сумел.

Сейчас «Валенсия» занимает 9-ю строчку в таблице чемпионата Испании с 19 очками. У «Сельты» 8 пунктов и 18-я позиция.

Ла Лига. 14-й тур. 25 ноября

Валенсия – Сельта – 0:0

По теме:
Барселона спаслась на последних минутах в матче с Райо. Помог автогол
Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»
Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия Сельта Роман Яремчук чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Футбол | 25 ноября 2023, 16:48 1
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне

Это его бывший одноклубник

Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Футбол | 24 ноября 2023, 21:05 216
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер

Действующие чемпионы Украины остановили результативную серию из 41 матча в чемпионате

Маккаби Т-А – Заря – 3:2. Перец для мужиков. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.11.2023, 19:40
Маккаби Т-А – Заря – 3:2. Перец для мужиков. Видео голов и обзор матча
Маккаби Т-А – Заря – 3:2. Перец для мужиков. Видео голов и обзор матча
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
Футбол | 25.11.2023, 17:40
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Футбол | 25.11.2023, 12:20
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Ще один інвалід 😫😫😫 з Мудриком в одну команду 😫😫😫😫
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 7
Футбол
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 2
Футбол
Тренер Уэльса: «В плей-офф мы хотели избежать сборную Украины»
Тренер Уэльса: «В плей-офф мы хотели избежать сборную Украины»
23.11.2023, 16:17 8
Футбол
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 33
Футбол
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
24.11.2023, 16:08 4
Бокс
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
24.11.2023, 14:07 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем