Яремчук вышел на 12 минут. Валенсия расписала мировую с Сельтой в Ла Лиге
Игра завершилась со счетом 0:0, Роман появился на поле на 84-й минуте
25 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский футболист хозяев Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й, отыграв 12 минут (с учетом компенсированного времени).
Роман заменил основного форварда «летучих мышей» Уго Дуро, однако помочь своей команде вырвать победу так и не сумел.
Сейчас «Валенсия» занимает 9-ю строчку в таблице чемпионата Испании с 19 очками. У «Сельты» 8 пунктов и 18-я позиция.
Ла Лига. 14-й тур. 25 ноября
Валенсия – Сельта – 0:0
#ValenciaCelta 🦇🔵— Valencia CF (@valenciacf) November 25, 2023
⚽ 0-0 | FINAL DEL PARTIDO#ADNVCF pic.twitter.com/3AbkC4RKOp
🏁 ¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 con empate en Mestalla! (0-0)#ValenciaCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/AoNpkkrhzH— RC Celta (@RCCelta) November 25, 2023
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