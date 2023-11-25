Яремчук вышел на 12 минут. Валенсия расписала мировую с Сельтой в Ла Лиге

25 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист хозяев Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й, отыграв 12 минут (с учетом компенсированного времени).

Роман заменил основного форварда «летучих мышей» Уго Дуро, однако помочь своей команде вырвать победу так и не сумел.

Сейчас «Валенсия» занимает 9-ю строчку в таблице чемпионата Испании с 19 очками. У «Сельты» 8 пунктов и 18-я позиция.

Ла Лига. 14-й тур. 25 ноября

Валенсия – Сельта – 0:0