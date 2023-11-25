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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 20:04 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:08
67
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Оболонь

Игра состоится 26 ноября, начало – в 15:00

25 ноября 2023, 20:04 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:08
67
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Оболонь
УПЛ

В воскресенье, 26 ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Александрия» и «Оболонь». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Дмитрий Кривушкин из Харькова.

Матч «Александрия» – «Оболонь» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Оболонь».

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Источник Sport.ua
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