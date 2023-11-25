В воскресенье, 26 ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Александрия» и «Оболонь». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Дмитрий Кривушкин из Харькова.

Матч «Александрия» – «Оболонь» в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Оболонь».