В воскресенье, 26 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Оболонь».

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Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало – в 15:00 по киевскому времени.

«Александрия» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 13-е место. В 14 матчах она набрала 13 очков. «Оболонь» располагается на 12-й позиции, имея 13 очков после 14 встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Оболонь».

Видеотрансляцию матча «Александрия» – «Оболонь» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.