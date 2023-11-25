Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 ноября поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
В воскресенье, 26 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Оболонь».
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Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало – в 15:00 по киевскому времени.
«Александрия» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 13-е место. В 14 матчах она набрала 13 очков. «Оболонь» располагается на 12-й позиции, имея 13 очков после 14 встреч.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Оболонь».
Видеотрансляцию матча «Александрия» – «Оболонь» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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