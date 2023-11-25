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Чемпионат Украины
Александрия
26.11.2023 15:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 19:50 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:58
120
0

Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

25 ноября 2023, 19:50 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:58
120
0
Александрия – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 26 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Оболонь».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало – в 15:00 по киевскому времени.

«Александрия» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 13-е место. В 14 матчах она набрала 13 очков. «Оболонь» располагается на 12-й позиции, имея 13 очков после 14 встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Оболонь».

Видеотрансляцию матча «Александрия» – «Оболонь» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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