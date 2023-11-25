ЗИНЧЕНКО: «Мы продемонстрировали характер и отпраздновали желаемую победу»

25 ноября во Львове прошел финал Кубка Украины по футболу среди женских команд. Футболистки «Ворсклы» взяли верх над «Кривбассом» – 2:0 и сохранили у себя почетный приз.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер полтавчанок Наталья Зинченко поделилась своими впечатлениями о сегодняшнем противостоянии:

– Если откровенно, то еще в начале поединка, увидев, насколько мотивированы мои подопечные, как четко выполняют тренерские установки, была убеждена, что Кубка они не отдадут.

– И все же, каким был план на финал?

– Футболистки «Кривбасса» пытаются использовать длинные передачи и важно было усложнить им эту задачу с помощью прессинга. А у своих владений настраивались действовать компактно, с надежной подстраховкой на флангах. Этот план себя оправдал. К тому же полтавчанки умело играли на опережение, чаще контролировали мяч.

– Счет по игре?

– Да. Кстати, мы не реализовали еще несколько голевых моментов, хотя соперницы тоже могли забить.

– Пожалуй, среди подопечных выделите Веронику Андрухов, оформившую «дубль»?

– Нет, я стараюсь этого не делать. «Ворскла» была сильной командой, продемонстрировала кубковый характер потому и отпраздновала такую желанную викторию.

Напомним, что во Львове прошел финальный поединок за Кубок Украины среди женщин. В решающем матче футболистки «Ворсклы» обыграли «Кривбасс» 2:0 и защитили свой титул.