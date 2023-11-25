Женский Кубок Украины. В финале Ворскла обыграла Кривбасс

Во Львове состоялся финальный поединок за Кубок Украины среди женщин. В решающем матче футболистки «Ворсклы» обыграли «Кривбасс» 2:0 и защитили свой титул.

Кубок Украины-2023. Финал

ЖФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – ЖФК «Ворскла» (Полтава) – 0:2

Голы: Вероника Андрухив, 40 (0:1). Вероника Андрухив, 47 (0:2).

ЖФК «Кривбасс» (Кривой Рог) (стартовый состав): 12. Дарья Келюшик, 99. Леся Ольхова, 2. Фату Кулибали, 20. Амариель Сонкенг, 22. Ольга Басанская, 98. Даяна Семкив (к), 33. Кристине Алексанян, 74. Махира-Али Элданбоуки, 88. Диана Белякова, 27. Синтия Мусунгу, 7. Виолетта Тян

ЖФК «Ворскла» (Полтава) (стартовый состав): 23. Екатерина Самсон, 4. Яна Котик, 5. Вероника Андрухив, 10. Яна Калинина (к), 11. Николь Козлова, 17. Екатерина Корсун, 16. Ирина Котяш, 19. Марина Шайнюк, 20. Ольга Осипян, 25. Анна Петрик, 29. Ирина Подольская