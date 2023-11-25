В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» Полтава и ЛНЗ Черкассы.

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Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало игры – в 17:00.

Стали известны стартовые составы матча УПЛ между Ворсклой и ЛНЗ