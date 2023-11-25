Украина. Премьер лига25 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:08
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Стали известны стартовые составы матча УПЛ между Ворсклой и ЛНЗ
Поединок 15-го тура УПЛ пройдет в Полтаве 25 ноября в 17:00
25 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:08
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В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» Полтава и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало игры – в 17:00.
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Стали известны стартовые составы матча УПЛ между Ворсклой и ЛНЗ
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