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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:08
214
0

Стали известны стартовые составы матча УПЛ между Ворсклой и ЛНЗ

Поединок 15-го тура УПЛ пройдет в Полтаве 25 ноября в 17:00

25 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:08
214
0
Стали известны стартовые составы матча УПЛ между Ворсклой и ЛНЗ
ФК Ворскла Полтава

В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» Полтава и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало игры – в 17:00.

Стали известны стартовые составы матча УПЛ между Ворсклой и ЛНЗ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы стартовые составы
Источник Sport.ua
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