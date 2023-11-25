Синякова нашла замену Крейчиковой, это первая ракетка мира

Известная чешская теннисистка Катерина Синякова нашла себе новую партнерку в парном разряде.

В следующем сезоне чешка будет выступать с австралийкой Сторм Хантер, которая завершила год в статусе первой ракетки мира в парном разряде.

Отметим, что Синякова ранее выступала со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой, несколько последних лет этот дуэт считался сильнейшим в мире.

Хантер играла в тандеме с Элизе Мертенс, в этом году они дошли до финала на Уимблдоне, а также выиграли турниры WTA 1000 в Риме и Гвадалахаре.