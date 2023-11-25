WTA25 ноября 2023, 17:05 |
387
2
Синякова нашла замену Крейчиковой, это первая ракетка мира
Катерина в следующем сезоне будет играть в дуэте с австралийкой Сторм Хантер
25 ноября 2023, 17:05 |
387
2
Известная чешская теннисистка Катерина Синякова нашла себе новую партнерку в парном разряде.
В следующем сезоне чешка будет выступать с австралийкой Сторм Хантер, которая завершила год в статусе первой ракетки мира в парном разряде.
Отметим, что Синякова ранее выступала со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой, несколько последних лет этот дуэт считался сильнейшим в мире.
Хантер играла в тандеме с Элизе Мертенс, в этом году они дошли до финала на Уимблдоне, а также выиграли турниры WTA 1000 в Риме и Гвадалахаре.
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Комментарии 2
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Капец, и это перед ОИ играть не со своей соотечественницей. Шото не поделили или так поражение от Канады на них повлияло. Ну, так там соперницы тоже не промах парницы были. Одна финалистка РГ в паре, другая чемпионка ЮС Опен в паре и это все в этом году. Там и так ровный матч должен был быть
Сторм Хантер 1994-го року народження а на вид років 70
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