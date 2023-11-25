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Лига конференций
25 ноября 2023, 15:54 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:02
106
0

ВИДЕО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Маккаби Т-А

Перенесенный матч пройдет 25 ноября в 17:30 в сербском городе Бачка-Топола

25 ноября 2023, 15:54 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:02
106
0
ВИДЕО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
ФК Заря

25 ноября в 17:30 состоится перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами «Маккаби» Тель-Авив и «Заря» Луганск

Поединок, перенесенный в октябре из-за войны в Израиле, пройдет в сербском городе Бачка-Топола.

Все самые лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская «Заря» занимает 3-е место, отставая на два очка от израильского клуба. Это прямая игра конкурентов за путевку в евровесну.

24 ноября луганская команда провела открытую тренировку перед встречей с «Маккаби» Тель-Авив.

ВИДЕО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Маккаби Т-А

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря тренировка видео
Источник ФК Заря Луганск
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