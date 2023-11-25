25 ноября в 17:30 состоится перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами «Маккаби» Тель-Авив и «Заря» Луганск

Поединок, перенесенный в октябре из-за войны в Израиле, пройдет в сербском городе Бачка-Топола.

Все самые лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская «Заря» занимает 3-е место, отставая на два очка от израильского клуба. Это прямая игра конкурентов за путевку в евровесну.

24 ноября луганская команда провела открытую тренировку перед встречей с «Маккаби» Тель-Авив.

ВИДЕО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Маккаби Т-А