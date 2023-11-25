ВИДЕО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
Перенесенный матч пройдет 25 ноября в 17:30 в сербском городе Бачка-Топола
25 ноября в 17:30 состоится перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами «Маккаби» Тель-Авив и «Заря» Луганск
Поединок, перенесенный в октябре из-за войны в Израиле, пройдет в сербском городе Бачка-Топола.
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Луганская «Заря» занимает 3-е место, отставая на два очка от израильского клуба. Это прямая игра конкурентов за путевку в евровесну.
24 ноября луганская команда провела открытую тренировку перед встречей с «Маккаби» Тель-Авив.
ВИДЕО. Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
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